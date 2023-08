Hubschrauber im Einsatz Kollision auf der Piste: Skifahrer (13) & Snowboarderin (38) verletzt Klippitzthörl - Ein 13-jähriger Skifahrer und eine 38-jährige Snowboarderin krachten heute Nachmittag auf der Piste zusammen. Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (62 Wörter) © Peter Umlauft

Am Sonntag, dem 5. Feber, gegen 15 Uhr kam es im Skigebiet Klippitzthörl zur Kollision zwischen einem 13-jährigen Skifahrer aus Slowenien und einer 38 Jahre alten Snowboarderin aus Graz. Der 13-Jährige wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C11 mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Die Snowboarderin wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Wolfsberg gebracht.