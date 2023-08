Heute Nachmittag Zwei Verletzte bei Unfall auf der Rosentaler Straße Klagenfurt - An der Kreuzung Rosentaler Straße und Viktringer Ring kam es heute Nachmittag zu einem Unfall. Zwei Autos waren zusammengekracht. Beide Lenker mussten ins Krankenhaus gebracht werden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (80 Wörter) © FF St. Martin / Klagenfurt

In Klagenfurt war heute Nachmittag, gegen 16.55 Uhr, eine 83-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Rosentaler Straße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung mit dem Viktringer Ring war sie dann, aus bislang noch unbekannter Ursache, mit dem Auto eines 41-jährigen Klagenfurters kollidiert. Dieser war eigentlich in die andere Richtung unterwegs, wollte an der Kreuzung aber wenden. Beide Autofahrer wurden verletzt und mussten von der Rettung ins UKH gebracht werden. An den Fahrzeugen selbst entstand ein erheblicher Sachschaden.