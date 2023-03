Renault Austral E-Tech Full Hybrid Was kann eigentlich der neue Renault Austral? Wir haben ihn für euch getestet! Klagenfurt - Beim Autohaus Aichlseder in Klagenfurt gibt es immer etwas Neues: Im Moment steht aber vor allem der neue Renault Austral E-Tech Full Hybrid im Mittelpunkt! Doch wie fährt sich so ein Fahrzeug? Was sind die Pro und Contras? Wir haben das Auto für euch getestet. von Carolina Kucher 6 Minuten Lesezeit (725 Wörter) Werbung Einsteigen & das "Wow"-Gefühl genießen... © 5min.at

Aichlseder steht in Klagenfurt für Qualität, Kundenservice und coole Aktionen. Geschäftsführer Max Aichlseder und sein Team sorgen jeden Tag aufs neue dafür, dass ihre Kunden bestens versorgt sind und das es immer neue Angebote und Aktionen gibt. Im Moment steht vor allem der neue Renault Austral E-Tech Full Hybrid im Rampenlicht. Doch was kann er? Wie fährt er sich? Was sind die Vor- und Nachteile?

Erster Eindruck: Wow!

Ich, Caro, durfte den Austral testen und mein erster Eindruck von Außen war schon einmal sehr gut: Das Auto wirkt robust, aber gleichzeitig sportlich und ich könnte es mir als modernes Single-Fahrzeug, aber auch als Familienkutsche vorstellen. Mir persönlich gefallen auch die elegante Linienführung und die großzügige Front. Auch die erste Beschreibung von Rikki Napetschnig, Markenleitung von Renault bei Aichlseder beeindruckte: “Der 200 PS E-Tech Full Hybrid-Motor ist einer der effizientesten auf dem Markt, mit einem Kraftstoffverbrauch von 4,6 L/100 km und CO2-Emissionen von nur 104 g/km*. Elektrisch hat man je nach Fahrweise sogar eine Reichweite bis zu 130 Kilometer”.

Der erste Eindruck überzeugt: Schon von Außen ist der Renault Austral auf jeden Fall einen zweiten Blick wert. © 5min.at

Die Inneren Werte zählen!

Da ich persönlich meine “alte Gangschaltung” und meinen Verbrenner gewöhnt war, hatte ich einige Vorbehalte und auch reichlich Respekt vor dem Renault mit Automatik und Hybrid-Motor, aber schon beim Einsteigen wichen meinen Zweifeln der Begeisterung. Geräumig, gemütlich und top ausgestattet! Von den Fußmatten bis zur Beleuchtung kann alles aufeinander abgestimmt werden und die zusätzlichen Features sind unglaublich. Mein absolutes Highlight: Massagesitze! Rückenschmerzen nach langen Fahrten adé! Auch als Musikliebhaber komme ich hier absolut auf meine Kosten: “Amazon Music, EasyPark, Radioplayer und mehr: Bis zu 35 Apps mit exklusiven Inhalten stehen dir mit dem OpenR link System im Renault Austral zur Verfügung”, erklärt mir Renault-Verkäufer Tomislav Kasljevic. Als wir die Anlage aufdrehen zeigt sich: Der Sound macht gute Laune. Auch ein Mega-Bonus: Man kann sein Handy kabellos am Armaturenbrett aufladen!

Auch der Innenraum begeistert! Wunderschönes Design und coole Features! © 5min.at

“Das Auto fährt quasi von selbst”

Als es ans Losfahren geht, habe ich meine Einstellung zu Automatik und Hybrid schon komplett über Bord geworfen und bin einfach nur noch begeistert. Ein 9,3-Zoll Head-up-Display hilft mir dabei, immer die Straße stets unter Kontrolle und im Blick zu haben, aber das Auto fährt ohnehin fast von selbst. Komfort, Fahrunterstützung, Bremsunterstützung, Manövrierunterstützung … ich konnte kaum alle 32 Fahrassistenzsysteme testen, aber das Fahrgefühl sagt eigentlich schon alles! Es ist als würde über die Straße gleiten. Mit bis zu fünf verschiedenen Konfigurationen*** passt sich der Renault Austral an die Straßenbedingungen und wechselnde Anforderungen an: Motorengeräusch und Ansprechverhalten, Lenkfestigkeit, Ambient-Beleuchtung und Konfiguration des Fahrer-Displays. Außerdem erklärt Rikki Napetschnig: “Durch das 4 Control System (je nach Version) wird das Fahren sicher und präzise. Der Renault Austral ist somit für lange Fahrten, aber auch als Stadtauto gut zu gebrauchen!”

Ich habe schnell den Bogen raus und gleite nur so auf der Straße dahin! © 5min.at Besonders gut gefällt mir, dass ich das Navi direkt am Head-up-Display einblenden kann. So muss ich den Blick kaum von der Straße abwenden! © 5min.at

Wie der Austral meine größte Angst besiegt hat!

Seit ich den Führerschein besitze, war es immer meine Sorge, jemanden verletzen zu können. Zu meiner großen Überraschung kann auch hier der Austral weiterhelfen: Er hat einen aktiven Notbremsassistent vorne und hinten mit Fußgängersensoren und intelligente und automatische Scheinwerfer! Mit diesen Sicherheitstechnologien gibt es auf der Straße sicher keine bösen Überraschungen mehr. Als ich meine Testfahrt schweren Herzens wieder am Aichlseder-Gelände beenden musste, gab es zum Abschluss noch zwei weitere angenehme Überraschungen: Dank der “Handsfree Parking”-Funktion und dem 360° Rundumsicht-3D-Monitor konnte ich das Parken mühelos meistern, ohne ein anderes Ausstellungsauto zu streifen. Zum Schluss holte ich noch meine Sachen aus dem Kofferraum, den ich übrigens ohne Hände öffnen konnte und bedankte mich bei Rikki Napetschnig und Tomislav Kasljevic für die geduldigen Erklärungen und die Top-Beratung. Mein Fazit: Der Renault Austral ist für Familien-Ausflüge, aber auch für coole Single-Roadtrips ausgerüstet. Eine klare Empfehlung.

Parken leicht gemacht: Auch das schafft der Austral mit Leichtigkeit! © 5min.at Mein Fazit: Der Renault Austral ist kein Auto, das ist ein Wunder auf vier Rädern! © 5min.at

*zugelassene Werte gemäß WLTP-Protokoll /Quelle UTAC / Juli 2022

**Das exklusive neue System von Harman Kardon erzielt eine Gesamtleistung von 485 W mit 2 Hochtönern an den Seiten des Armaturenbretts, 2 Tieftönern in den vorderen Türverkleidungen, 2 Surround-Lautsprechern, 1 Zentrallautsprecher vorne, 2 Hochtönern und 2 Tieftönern in den hinteren Türkleidungen und 1 Subwoofer im Kofferraum.

*** Snow- und All-Terrain-Modus sind nur bei Versionen mit Extended Grip anstelle des Perso-Modus verfügbar