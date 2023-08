Zugmaschine stürzte um

Landwirt (60) bei Forstunfall schwer verletzt

Feldkirchen - Ein 60-jähriger Landwirt war am Mittwoch mit Arbeiten in seinem Forstbetrieb beschäftigt. Dabei zog er einen rund 20 Meter langen Baumstamm mit der Seilwinde, die an seiner Zugmaschine angebaut war, über eine mit Schnee bedeckte, abschüssige Wiese.

