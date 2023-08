Rettungskräfte im Einsatz Fahrer­flucht auf der Piste: Mehrere Verletzte bei Ski­unfällen Kärnten - Auf Kärntens Pisten kam es am Mittwoch wieder zu Unfällen. Bei einer Kollision mit einer 10-Jährigen wurde eine 51-jährige Schifahrerin verletzt. Am Nassfeld kam es sogar zu einem Unfall mit Fahrerflucht. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (140 Wörter) SYMBOLFOTO © Simone Hattenberger

Ein 39-jähriger Mann aus Klagenfurt fuhr am frühen Nachmittag die “Kammabfahrt” im Schigebiet Naßfeld talwärts, als dieser plötzlich von einem unbekannten Schifahrer von hinten gerammt wurde und stürzte. Der Zweitbeteiligte verließ umgehend nach dem Zusammenprall die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Aufgrund des Sturzes zog sich der 39-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde mittels Kanadier zur Mössernbahn Talstation transportiert und von dort per Rettungshubschrauber “ARA-3” in das LKH Villach gebracht.

Frau bei Kollision verletzt

Auch im Schigebiet Bad Kleinkirchheim kam es heute zu einem Unfall. Eine 51-jährige Schifahrerin aus Wien und eine 10-jährige Schifahrerin aus Slowenien kollidierten unterhalb der Roßalmhütte miteinander. Die 51-Jährige kam dadurch zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde vom Rettungshubschrauber Alpin 1 ins AUKH Klagenfurt geflogen wurde. Die 10-jährige blieb unverletzt.