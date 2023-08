"Mein erstes Fitness-Idol" Auch Arnie trauert um Grazer Bodybuilder-Legende Kurt Marnul Graz - Große Trauer herrscht gerade um Bodybuilder-Legende Kurt Marnul. Durch ihn sei der Bodybuildingsport in Europa aus der Taufe gehoben worden. Marnul war auch Arnold Schwarzeneggers erstes Fitness-Idol. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (118 Wörter) © Thomas Kaiser

Der Grazer Kurt Marnul ist in der Fitness-Szene allbekannt. Leider gibt es nun traurige Nachrichten: In der Nacht auf Donnerstag verstarb er mit fast 94 Jahren. Kurt Marnul gilt als Impulsgeber für den Bodybuildingsport. Auch für Arnold Schwarzenegger wurde er zum Fitness-Idol. Dies verdeutlichte “Arnie” in einem berührenden Facebook-Posting. Er erinnert sich an den Sommer zurück, in dem er “Mr. Austria” – Kurt Marnul – traf: “Er war so gütig zu uns, obwohl wir nur kleine Teenager waren, die gerade das Gewichte-Heben lernten, und er Mr. Austria war.” Mit Kurt Marnul hat die Bodybuildings-Szene eine wahre Legende verloren.