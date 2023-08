Welle der Hilfsbereitschaft Hilfe für Erd­beben­opfer: Erhan & Richard fahren Spenden persönlich in die Türkei Pischelsdorf/ Weiz - Das Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet erschüttert die ganze Welt. Sofort ergriffen Privatperson, wie Erhan Sanli, die Initiave und organisierte Spenden für die Erdbebenopfer. Nun werden Erhan und sein Bekannter Richard Melcher eine 2.600 Kilometerlange Reise bestreiten, um die Spenden persönlich ins Erdbebengebiet zu bringen. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (285 Wörter) © KK

2.600 Kilometer, fünf Grenzübergänge und mehr als drei Tage Fahrt: Diese Reise werden Erhan Sanli und Richard Melcher aus Pischelsdorf, Weiz, auf sich nehmen, um die vielen Spenden nach Hatay zu bringen. “Wenn man dort geboren ist, die Leute kennt und die Zustände sieht, fühlt man sich gezwungen auch zu helfen”, schildert Erhan im Gespräch mit 5 Minuten.

Welle der Hilfsbereitschaft

Gleich nach dem schrecklichen Erdbeben ergriff Erhan die Initiative und rief zu Spenden auf. Von Anfang an unterstützte ihn dabei sein Freund Richard Melcher. Die große Welle an Hilfsbereitschaft ist überwältigend. Mittlerweile sind so viele, Sachspenden zusammengekommen, dass es keinen Platz für mehr im Transporter, der von der Firma LEO aus Großsteinbach zur Verfügung gestellt wurde, gibt. Um sicherzustellen, dass die Spenden im Erdbebengebiet bei den Menschen ankommen, fahren Erhan und Richard mit einem Transporter selbst hin. Auch seine Eltern und Großeltern leben in Hatay und wurden Opfer des Erdbebens: “Ich habe Kontakt zu ihnen, aber leider geht es nicht allen gut”, zeigt sich Erhan berührt.

“Danke an alle!”

Erhan erreichten auch zahlreiche Geldspenden für Erdbebenopfer. “Wir möchten mit dem Geld dann bei den Aufbauarbeiten helfen und zum Beispiel bei der Errichtung von Kindergärten oder Heimen unterstützen”, so Erhan. Der Pischelsdorfer ist fast schon sprachlos von der vielen Unterstützung: “Es ist ein Wahnsinn, was da für ein Netzwerk zusammengekommen ist. Wir möchten uns wirklich bei allen bedanken.” Heute Abend startet dann die Reise für Erhan und Richard – wir wünschen ihnen alles, alles Gute!