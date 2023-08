Donnerstagmittag Herz­infarkt während Auto­fahrt: Lenker ver­starb noch an Ort und Stelle St. Nikolai im Sausal - Donnerstagmittag, dem 9. Feber, kam es zu einem tragischen Autounfall in St. Nikolai im Sausal. Ein 63-jähriger Lenker erlitt einen Herzinfarkt, woraufhin er gegen einen Strommast krachte. Der Mann verstarb noch an Ort und Stelle. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) SYMBOLFOTO © KK/Ramona Steiner

Wie die “Kleine Zeitung” berichtet, soll sich Donnerstagmittag in St. Nikolai im Sausal ein tragischer Unfall ereignet haben. Der 63-jährige Lenker war mit seinem Auto auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Waldschach unterwegs. Bei der Fahrt erlitt der Mann einen Herzinfarkt, sodass er von der Straße abkam und in weiterer Folge gegen einen Strommast krachte. Trotz Reantimationsmaßnahmen verstarb der 63-Jährige noch an Ort und Stelle. Im Einsatz standen die Feuerwehr St. Nikolai im Sausal, Rotes Kreuz samt Notarzt und Polizei.