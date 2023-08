Hubschrauber im Einsatz

Unfall in Kletter­halle: Mann stürzte sechs Meter in die Tiefe

Mühldorf - Beim Klettern in einer Kletterhalle in Mühldorf stürzte ein 45-jähriger Mann aus Slowenien am Freitagabend aus einer Höhe von rund 6 Metern zu Boden.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (21 Wörter)