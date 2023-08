Ab März Turbu­lenzen am Airport Klagenfurt: Euro­wings stellt Flüge nach Köln ein Klagenfurt - Schade: Ab 6. März wird es vorerst keine Eurowings-Flugverbindung mehr von Klagenfurt nach Köln geben. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (78 Wörter) © 5min.at

Wie mehrere Medien am Freitag berichten, werden schon bald die letzten Flugzeuge von Klagenfurt nach Köln abheben. Die Eurowings-Verbindung soll mit 6. März vorerst eingestellt werden. Grund seien die geringe Nachfrage und niedrige Passagierzahlen. Ob die Verbindung in Zukunft wieder aufgenommen wird, bleibt noch offen. Dazu müssten sich laut dem Unternehmen auch die Rahmenbedingungen am Klagenfurter Flughafen ändern. Bereits Anfang November 2022 wurden seitens der Airline Flüge zwischen Klagenfurt und Köln gestrichen. Mehr dazu hier.