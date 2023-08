Lei Lei Finanzpolizei Finanzpolizei zu Gast: Seltsamer Einsatz im Congress-Center empört die Villacher Villach - Zu einer Pleite entwickelte sich eine ungewöhnliche Aktion der Finanzpolizei, die wie berichtet, am Freitagabend im Villach im Congress-Center in eine Faschingssitzung platzte, die gerade vom ORF aufgezeichnet wurde und nach Schwarzarbeitern suchte. Die Aktion, die noch am Samstag Tagesgespräch in Villach war, endete wie das Hornberger Schießen: „Alle meine Mitarbeiter waren natürlich angemeldet“, so Kerstin Fritz vom Hotel Voco, die das Personal stellte. von Manfred Wrussnig 2 Minuten Lesezeit (329 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema Finanz­polizei während Villacher Faschings­sitzung im Einsatz

„Lei Lei Finanzpolizei“ könnte der Faschingsruf in Villach in Zukunft lauten. Das närrische Treiben spielte sich am Freitagabend nämlich nicht nur im Saal, sondern auch außen herum ab. Der Grund war der Einsatz der Finanzpolizei, die unter dem Servicepersonal ihr eigenes Pointen-Feuerwerk abschießen wollte. Freilich eines mit Rohrkrepierern, wie sich später herausstellen sollte.

“Kellner plötzlich verschwunden”

„Plötzlich fuhren mehrere Autos der Finanzpolizei vor, Beamte sprangen raus und umstellten das Haus“, schildert 5 Minuten ein Augenzeuge. Was dann folgt entsprach eher einem schlechten Krimi:“ Das gesamte Personal wurde mitten im besten Geschäft aus dem Saal geholt und nach Ausweis und Beschäftigungsnachweisen befragt“, so Kerstin Fritz irritiert. In dieser Zeit saßen die fast 1.000 Gäste im Saal buchstäblich auf dem Trockenen. „Alle Kellner waren plötzlich verschwunden und kamen einige Zeit auch nicht mehr daher“, so ein Gast. Während im Saal die Show weiter ging, die meisten Gäste sich ahnungslos an den Pointen amüsierten, durchkämmten die Beamten das Haus. Stöberten da und dort und verschwanden schließlich so lautlos wie sie gekommen waren.

“Schlechter Scherz”

Erst in der Pause sprach sich die Aktion auch im Saal herum. Viele dachten an einen schlechten Scherz der Gilde. „Wir haben die Beamten natürlich gefragt, was da los war, warum sie ausgerechnet während einer TV-Aufzeichnung diese Aktion setzten, sie hätten ja auch eine Woche früher kommen können. Ich wollte wissen, ob uns wer angezeigt hat“, spekuliert Kerstin Fritz in einem Gespräch mit 5 Minuten. Riesenfreude beim ORF Regisseur Volker Grohskopf: “Ich hatte zwar keine Ahnung, was da los war, aber ich habe mich gefreut, dass keine Kellner im Saal waren, die mir durch das Bild liefen, es war so gesehen für mich der ruhigste Abend seit langer Zeit. Weil das Haus umstellt war, was ich zufällig gesehen habe, da habe ich mich richtig gut bewacht gefühlt.“