Darum ertönten die Sirenen

Brand­einsatz nahe Treffen: Sieben Feuer­wehren rückten aus

Köttwein - "Wohnhaus in Vollbrand, aus allen Fenstern tritt Rauch aus!", so lautete die Einsatzmeldung, welche am Samstagvormittag die Freiwilligen Feuerwehren Treffen, Winklern-Einöde, Sattendorf, Landskron, St. Ruprecht bei Villach, Gratschach sowie die Hauptfeuerwache Villach erreichte. Sofort rückten sie zum Einsatz aus.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (110 Wörter)