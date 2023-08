Ziele und Pläne Neuer SPÖ Landes­geschäfts­führer: Seifter wurde mit 100 Prozent gewählt Steiermark - Da der bisherige Landesgeschäftsführer der SPÖ Steiermark, Günter Pirker, nach über 48 Beitragsjahren in die Freizeitphase seiner Altersteilzeit wechselt, hat der Landesparteivorstand der SPÖ Steiermark in seiner heutigen Sitzung Florian Seifter zum neuen Landesgeschäftsführer gewählt. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (246 Wörter) © SPÖ Steiermark

Der steirische SPÖ Chef Landeshauptmann-Stv. Anton Lang dankt Günter Pirker für seinen langjährigen Einsatz: „Günter hat in den letzten Jahren die Landespartei personell und organisatorisch top aufgestellt. Wir können daher motiviert und optimistisch in die Vorbereitungen für die Landtagswahl 2024 starten. Ich danke ihm von ganzem Herzen für sein Engagement und seine Leidenschaft, mit der er für die Sozialdemokratie tätig war. Er hat es sich redlich verdient kürzer zu treten und ich bin überzeugt, dass er auch künftig der Sozialdemokratie treu verbunden bleiben wird.“

Neue Möglichkeiten der Mitbestimmung

Der neue Landesgeschäftsführer Florian Seifter legt den Schwerpunkt auf die Kampagnenarbeit und Aktionstage vor Ort. Zusätzlich wird die SPÖ Steiermark die Themen- und Zielgruppenarbeit durch neue Möglichkeiten der Mitbestimmung weiter verstärken.

Klares Ziel

Seifter, der mit 100 Prozent gewählt wurde, gibt ein klares Ziel vor: „Wir wollen bei den Landtagswahlen 2024 gewinnen! Dafür müssen wir wieder präsenter im Alltag der ganz normalen Leute werden. Ihre Probleme, Sorgen und Wünsche hören, aufsaugen und in unsere Politik übernehmen”.

Vorhaben der Landespartei

Um sich selbst, seine Ziele und Pläne und die Vorhaben der Landespartei für die kommenden Wochen und Monate im Detail vorstellen zu können, laden der neue Landesgeschäftsführer Florian Seifter und sein Stellvertreter Wolfgang Moitzi am Donnerstag, 16. Februar 2023 um 9:00 Uhr zu einem Medienfrühstück in die Landesparteizentrale der SPÖ Steiermark in der Metahofgasse 16, 8020 Graz.