Konkursverfahren eröffnet Baufirma aus Klagenfurt schlitterte in die Pleite Klagenfurt - Über Gläubigerantrag wurde am Montag, dem 20. Februar 2023, ein Konkursverfahren über die Klagenfurter Firma "PG Bau GmbH" am Landesgericht eröffnet.

Über das Vermögen des Klagenfurter Baugewerbes “PG Bau GmbH” wurde am Montag über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband belaufen sich die Passiva auf rund 100.000 Euro. Derzeit sei lediglich eine Teilzeitkraft beschäftigt, da das Unternehmen witterungsbedingt von Dezember bis März nicht tätig ist. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Klaus Mikosch bestellt, so der KSV1870. Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 20. März 2023 angemeldet werden.