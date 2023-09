Verkehrsunfall Auto landete in Straßen­graben: Feuer­wehren rückten aus Loiblpass Bundesstraße - Die Freiwilligen Feuerwehren Ferlach, Kirschentheuer und Köttmannsdorf rückten am Montag auf die B91 Loiblpass Bundesstraße aus. Aus bisher unbekannter Ursache ist dort ein Auto in den Straßengraben gestürzt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (181 Wörter) © FF Köttmannsdorf

Montagnachmittag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Ferlach, Kirschentheuer und Köttmannsdorf zu einem Verkehrsunfall auf die B91 Loiblpass Bundesstraße alarmiert. Nahe der sogenannten Hollenburgbrücke ist ein Wagen 30 Meter in einen Straßengraben gestürzt. “Von Klagenfurt kommend kann es zu Behinderungen kommen”, heißt es seitens der Wehr.

© FF Köttmannsdorf © FF Köttmannsdorf © FF Köttmannsdorf

#Update – Auto stürzte in steil abfallendes Waldgelände

Wie die Polizei nun bekannt gab, handelt es sich bei der Unfall-Lenkerin um eine 50-jährige Klagenfurterin. Sie kam auf Höhe von Unterschlossberg in der Gemeinde aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 20 Meter über die angrenzende Wiese und stürzte in der Folge zirka 30 Meter in das steil abfallende Waldgelände ab. Dort blieb das Fahrzeug an einer Buche hängen. Selbstständig kletterte die verletzte Lenkerin wieder durch das steile und teils schneebedeckte Waldgelände nach oben zur Straße. Von dort brachten sie die Rettungskräfte in das Klinikum Klagenfurt. Der abgestürzte Wagen wurde von den Freiwilligen Feuerwehren geborgen.