Restaurant VAYFOOD "Einzigartig": Deshalb herrscht in diesem Villacher Lokal Alkoholverbot Villach - Wenn das kein Tipp für die Fastenzeit ist: In Villach hat jetzt ein Lokal eröffnet, in dem sich die Speisekarte speziell nach muslimischen Glauben seiner Gäste orientiert. Das Gasthaus „VAYFOOD" hat seit 14 Tagen in der Völkendorferstrasse 14 seine Pforten geöffnet. von Manfred Wrussnig 1 Minute Lesezeit (202 Wörter)

In Villach hat jetzt ein Lokal eröffnet, in dem sich die Speisekarte speziell nach muslimischen Glauben seiner Gäste orientiert. Nicht nur, dass dort striktes Alkoholverbot herrscht, wird dort nur „Halal“ gekocht, also zum Beispiel frei von Schweinefleisch. Das Gasthaus „VAYFOOD“ hat seit 14 Tagen in der Völkendorferstrasse 14 seine

Pforten geöffnet.

Einzigartig in Villach

„Da würde jeder eine Wette verlieren, in Villach ein Gasthaus in dem Alkoholverbot herrscht zu finden. Das ist einzigartig“, macht ein 5 Minuten Leser neugierig. Die Chefin, Khava Rezvanova, in Tschetschenien geboren aber schon in Villach aufgewachsen erklärt dann bei einem Besuch des Reporters wie es mit dem „halal“ und Alkoholverbot so klappt bei den Gästen. „Bei uns sind natürlich alle willkommen, aber Muslime finden hier genau das zu essen, was sie sich wünschen. Wir verzichten auf Schweinefleisch und servieren als Getränk auf Wunsch aber auch alkoholfreies Bier. Weil das Lokal neu ist, hält sich der Ansturm noch in Grenzen. Besonders In der Fastenzeit sollten sich dorthin auch Gäste einfinden, die nicht muslimischen Glaubens sind, die Speisekarte ist im jeden Fall nicht sehr kalorienreich ausgerichtet. Das Lokal ist sowohl am Mittag wie auch am Abend von 16 bis 21 Uhr geöffnet.