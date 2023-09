Heute Mann am hellichten Tag in Villach mit Messer bedroht Villach - Ein Mann bedrohte heute gegen 12.30 Uhr auf der Draupromenade in Villach einen 36-Jährigen mit einem Messer. Der Täter wollte den Mann dazu nötigen, ihm 50 Euro zu geben. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (109 Wörter) © Aron M - Austria/ #36634505/ stock.adobe.com

Ein vorerst Unbekannter bedrohte am 22. Februar 2023 gegen 12.30 Uhr auf der Draupromenade in Villach einen 36-jährigen, in Villach wohnhaften Mann mit einem Messer. Er wollte den Mann dazu nötigen, ihm 50 Euro zu geben. Statt das geforderte Geld auszuhändigen, wählte der Mann den Notruf und alarmierte die Polizei, worauf der Beschuldigte flüchtete.

Mutmaßlicher Täter ausgeforscht

Nach Ermittlungen der einschreitenden Polizeistreife in Zusammenarbeit mit dem Kriminalreferat des Villacher Stadtpolizeikommandos konnte ein 37-jähriger, ebenfalls in Villach wohnhafter griechischer Staatsbürger als Beschuldigter ausgemittelt werden. Der Mann wurde festgenommen und wird im Laufe des morgigen Tages einvernommen werden. Weitere Ermittlungen werden vom Kriminalreferat Villach geführt.