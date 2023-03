1923 geboren 100 Jahre alt: Josefine Klein feierte einen besonderen Geburtstag Klagenfurt - Im Jahr 1923 erblickte die Klagenfurterin Josefine Klein das Licht der Welt. Mit ihren 100 Jahren ist sie heute noch sehr fit und aktiv und geht täglich ihre Nachbarschaftsrunden. Zu ihrem Geburtstag bekam sie von Bürgermeister Christian Scheider einen Obstkorb. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (214 Wörter) Zum 100. Geburtstag bekam Josefine Klein von Bürgermeister Christian Scheider einen Geschenkkorb mit vielen Vitaminen überreicht. © StadtKommunikation / Wajand

Täglich spaziert Josefine Klein mit ihrem Rollator durch die Nachbarschaft. Da in der umliegenden Siedlung das Miteinander groß geschrieben wird, legt die nun 100-Jährige gerne kleine Pausen ein und redet mit den Anrainern. Auch geistig ist das Geburtstagskind noch sehr fit. Gemeinsam mit ihrem Sohn, der ihr Rätsel aufgrund ihrer Sehschwäche vorliest, löst sie immer wieder Denkaufgaben. Ihre größte Leidenschaft war ihr Garten, den sie sehr lange hegte und pflegte. Ob es nun der Nutzgarten oder die wunderschöne Blumenpracht war, jede freie Minute traf man die Hobbygärtnerin im Feien an.

Sie hat stets ein offenes Ohr für ihre Familienmitglieder

Zudem versorgte sie Familie, Nachbarn und Bekannte mit dem selbst angebauten Gemüse. Ebenso erledigte die Jubilarin kleinere Reparaturen und Renovierungen am und im Haus alleine. Auf ihr Eigenheim ist sie besonders stolz. Auch die Rolle als Mutter und Oma erfüllt sie sehr. Für ihre zwei Enkel ist sie immer parat, hat stets ein offenes Ort für die Familienmitglieder und nimmt am Leben dieser teil. “Sich mit Frau Klein zu unterhalten war sehr schön und interessant. Ich wünsche ihr alles erdenklich Gute und weiterhin viel Gesundheit und Lebensfreude“, so Bürgermeister Christian Scheider, der ihr an ihrem Geburtstag einen Obstkorb mitbrachte.