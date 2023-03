Konnten ihn nicht öffnen 200 Kilo schwere Beute: Ein­brecher stahlen Waffen­schrank & ließen diesen dann un­geöffnet liegen Feldkirchen - Auf der Suche nach Beute stießen unbekannte Einbrecher in einem Wohnhaus in Feldkirchen auf einen Waffenschrank. Die Täter hoben den 200 Kilo schweren Schrank aus einem Fenster und versuchten ihn im Freien zu öffnen, allerdings ohne Erfolg. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (129 Wörter) © Köppl Gabi/Adobe Stock

Wieder waren Einbrecher in Kärnten am Werk. Unbekannte Täter brachen in ein Einfamilienhaus in Feldkirchen ein, indem sie ein Fenster aufbrachen. Wie die Polizei bekannt gibt, dürfte der Einbruch zwischen Samstag, dem 25. Feber, 16 Uhr und Sonntag, dem 26. Feber, gegen 16.45 Uhr stattgefunden haben.

200 Kilo-Schrank aus dem Fenster gehoben

Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Räume, auf der Suche nach etwas Wertvollem. Dabei entdeckten sie auch den verschlossenen Waffenschrank. Die unbekannten Täter hoben den zirka 200 Kilogramm schweren Waffenschrank über ein Fenster ins Freie. Draußen versuchten sie schließlich den Schrank zu öffnen – aber ohne Erfolg. Somit hinterließen sie den Waffenschrank auf der Terrasse liegen. “Die Höhe des entstandenen Sachschadens und ob Gegenstände gestohlen wurden, wird derzeit noch ermittelt”, berichtet die Polizei.