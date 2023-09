Neuer Rund-um-die-Uhr-Service

Hustensaft, Schwanger­schaftstests & Co.: Apotheken-Automat er­öffnete in Pörtschach

Pörtschach am Wörthersee - Seit 1. Februar befindet sich direkt vor der St. Anna Apotheke in Pörtschach am Wörthersee ein 24-Stunden-Apothekenautomat. Der kleine Helfer soll den Kärntnerinnen und Kärntnern zumindest einen Teil der Medikamente rund um die Uhr zugänglich machen.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (133 Wörter)