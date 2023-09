St. Veit an der Glan und Frauenstein

13 Einbrüche in einer Nacht: Diebes­bande in Kärnten unterwegs

St. Veit an der Glan / Frauenstein - In mehr als ein dutzend Firmengebäude in St. Veit an der Glan und Frauenstein sind in der Nacht auf heute unbekannte Diebe eingebrochen und haben Bargeld gestohlen.

