Jetzt ist es fix ÖVP-Team für Koalitions­gespräche steht fest Kärnten - Das ÖVP-Team für die anstehenden Sondierungsgespräche ist fixiert. Neben Landesparteiobmann Martin Gruber werden ihm Landesrat Sebastian Schuschnig, Clubobmann Markus Malle und Büroleiter Thomas Kornek-Goritschnig angehören. Über inhaltliche Schwerpunkte will die Volkspartei noch nicht sprechen. „Das ist zu früh", sagt Gruber.

„Wir wollen als Kraft der Mitte das bürgerliche Korrektiv in diesem Land sein, und die Wähler haben uns genau dafür auch den Rücken gestärkt“, so Landesparteiobmann Martin Gruber (ÖVP) zum Ausgangspunkt für die kommenden Gespräche mit den anderen Parteien. Der Landesparteivorstand hat Gruber völlig freie Hand für politischen Verhandlungen gegeben. Bereits für Donnerstag hat die SPÖ zu einem Sondierungsgespräch eingeladen. „Danach werden wir aktiv das Gespräch mit den anderen Fraktionen suchen“, kündigt er an.

Detaillierte Analyse des Wahlergebnisses

Ebenfalls Thema im heutigen Landesparteivorstand war die detaillierte Analyse des Wahlergebnisses. „Dieses Ergebnis ist das beste bei einer Landtagswahl für die Kärntner Volkspartei seit den 90er-Jahren“, so Landesparteigeschäftsführerin Julia Löschnig. „Wir haben das erste Mal seit der Wahl 2009 wieder vier Grundmandate und nach zehn Jahren wieder einen Bundesrat erkämpft.“ In 94 von 132 Gemeinden gibt es für die ÖVP ein Plus und in acht Gemeinden ist die ÖVP stimmenstärkste Partei. „Das zeigt uns, dass sich ehrliche Arbeit auszahlt“, resümiert Löschnig.