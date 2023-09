Kärntner Landtagswahl Behörde ermittelt: Rosentaler war zweimal in der Wahl­kabine St. Jakob im Rosental - Die Wahlbehörde ermittelt: Ein Bürger der Gemeinde St. Jakob im Rosental soll bei der Kärntner Landtagswahl am 5. März 2023 gleich zweimal seine Stimme abgegeben haben. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (76 Wörter) © 5min.at

Schon vorab landete die Kärntner Landtagswahl in den Schlagzeilen, weil am Stimmzettel ein Tippfehler übersehen worden war – wir haben berichtet. Nun ist ein weiterer Fauxpas unterlaufen. Laut der Kärntner Krone soll ein Bürger der Gemeinde St. Jakob im Rosental seine Stimme gleich zweimal abgegeben haben – einmal beim Vorwahltag und einmal bei der Wahl am Sonntag. Erst zu spät sei der Fehler aufgefallen. Jetzt ermittelt die Wahlbehörde in dem Fall.