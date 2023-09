Tragischer Unfall

300 Meter in den Tod gestürzt: Kleiner Fehler kostete Mann das Leben

Kärnten - Am heutigen Sonntag, dem 12. März, stiegen zwei 48-jährige slowenische Staatsbürger von der slowenischen Seite des Rischberges über den Dom na Peci (Hütte) und mit Tourenskiern auf den Kordeschkopf auf. In weiterer Folge fuhren sie mit den Skiern in Richtung Griwankar ab.

von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (131 Wörter)