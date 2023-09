Wurde von Arbeitskollegen geborgen Vom Baum am Kopf getroffen: Wald­arbeiter bei Forst­unfall verletzt Ruden - Heute Nachmittag, am 13. März, kam es zu einem Forstunfall in Völkermarkt. Ein Arbeiter musste ins Krankenhaus gebracht werden. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (65 Wörter) © Pixabay

Bei Forstarbeiten in einem Waldstück in der Gemeinde Ruden wollte am 13. März, nachmittags, ein 35-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Völkermarkt einen Baum mittels Seilwinde transportieren. Dabei brach der Baum und traf den Arbeiter am Kopf. Der Mann, der Verletzungen unbestimmten Grades erlitt, wurde von Arbeitskollegen geborgen und nach der Erstversorgung durch den Notarzt von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.