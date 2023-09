Unfall Sirene in Klagenfurt: Zwei Verletzte und ein umgekipptes Auto Völkermarkterstraße - Am Montagabend, kurz nach 21.30 Uhr, heulten die Sirenen über Klagenfurt. Die Feuerwehr rückte zu einem Unfall aus. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) © Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee

Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in der St. Veiterstraße” lautete der Einsatzbefehl für den Hilfszug der Berufsfeuerwehr Klagenfurt und für die Freiwillige Feuerwehr Hauptwache Klagenfurt. Am Einsatzort angekommen, stellte sich rasch heraus, dass es sich um einen Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen und zwei Verletzten, aber nicht eingeklemmten Personen handelte. Somit beschränkte sich der Einsatz nur auf das Binden von ausgelaufenen Betriebsmittel und Sicherungsarbeiten. “Vielen Dank an die Freiwillige Feuerwehr Hauptwache Klagenfurt für die Unterstützung”, so die Berufsfeuerwehr via Facebook.