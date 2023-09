Verkehrsunfall Schüler im Kranken­haus: Auto kracht in 14-Jährigen mit E-Skateboard Villach - Heute kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem 14-jährigen Schüler. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (54 Wörter) © 5min.at

Im Bereich einer Kreuzung in Villach prallte am heute Abend, am 13, März, gegen 19 Uhr, ein 62-jähriger Lenker aus Villach mit seinem Auto gegen einen 14-jährigen Schüler, der auf seinem E-Skateboard den Schutzweg überquerte. Der Schüler erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das LKH Villach gebracht.