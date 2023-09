Gute Neuigkeiten Dieser Bonus gilt auch für Teilzeit­arbeits­kräfte Kärnten - Der Bund hat im Vorjahr eine Gehaltserhöhung für das Pflege- und Betreuungspersonal sowie für Angehörige der Sozialbetreuungsberufe beschlossen: Nun hat sich der Jahresbetrag von 2.000 auf 2.460 Euro brutto pro Person erhöht. Zudem erfolgt die Auszahlung nun in monatlichen Teilbeträgen. Auch Teilzeitkräfte bekommen den Bonus anteilsmäßig. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (192 Wörter) © Kzenon/ #113250270/ stock.adobe.com

Bekanntlich stellt der Bund für den „Pflegebonus“ 570 Millionen Euro für die Jahre 2022 und 2023 zur Verfügung. “Für das heurige Jahr wurden österreichweit einige Änderungen beschlossen”, informierte Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) nach der heutigen Regierungssitzung. 5 Minuten Leser haben gefragt, ob der Bonus auch für Teilzeitkräfte gilt, wir haben für euch nachgefragt.

Teilzeitkräfte bekommen ihn anteilsmäßig

Der Jahresbetrag hat sich 2.000 auf 2.460 Euro brutto erhöht, dies gilt für Vollzeitkräfte. Die Auszahlung wird monatlich in Teilbeträgen mit den laufenden Gehaltszahlungen ausbezahlt. Jetzt die gute Neuigkeit: Den Pflegebonus bekommen natürlich auch Teilzeitkräfte, wurde 5 Minuten aus dem Büro von Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) mitgeteilt. Auch hier erfolgt die Auszahlung monatlich, allerdings nicht die volle Summe sondern anteilsmäßig, je nach Arbeitsstundenanzahl.

Bundesweit beschlossene Entgelterhöhung

Je nach Höhe der Dienstgeberabgaben errechnet sich so im Jahr 2023 je Vollzeitbeschäftigung ein Plus zwischen 135 Euro und 142 Euro brutto. “In Kärnten sind rund 8.780 Vollzeitkräfte davon betroffen. Daraus ergibt sich für heuer eine Gesamtsumme in Höhe von 21,16 Millionen Euro”, erklärte Prettner. „Das Land geht auch heuer für den Bund in Vorleistung.“