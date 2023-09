100 Euro Kärnten Bonus: So viel Geld bekommst du jetzt noch Kärnten - Der Kärnten Bonus wurde 2023 auf 600 Euro erhöht. Ein Teil davon wurde schon ausbezahlt. Wie viel du jetzt noch bekommst, liest du hier. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (187 Wörter) © Fotomontage 5min.at

Der Kärnten Bonus wurde 2023 auf 600 Euro erhöht. Die erste Auszahlung begann im Jänner, die letzte erfolgt Anfang April. Viele Haushalte bekommen den Bonus automatisch ausbezahlt, andere müssen ihn erst beantragen.

Noch 100 Euro

Das Geld wird gestaffelt ausbezahlt. So wurden Ende Jänner 100 Euro, im Februar 300 Euro und im März 100 Euro überwiesen. Anfang April kommt noch eine Zahlung von 100 Euro, dann ist der Bonus ausgeschöpft. Solltest du ihn nicht bekommen, aber anspruchsberechtigt sein, dann beantrage ihn hier. Die Antragsfrist endet mit 30. April.

Die Einkommensgrenzen: Netto, ohne Sonderzahlungen, ohne Zahlungen wie Alimente, Pflegegeld, Kinderbeihilfe, Wohnbeihilfe etcetera. Alleinstehende: 1.600 Euro

Haushalte mit zwei volljährigen Personen: 2.400 Euro

Zuschlag für jede weitere Person (Kind oder Erwachsener): 400 Euro

Bei Alleinerziehenden Zuschlag für jede weitere minderjährige Person: 700 Euro (statt 400) „Das bedeutet, dass eine alleinerziehende Person mit zwei Kindern über ein monatliches Nettoeinkommen von 3000 Euro verfügen darf“, erklärt Prettner. (1.600 Euro + 700 Euro + 700 Euro = 3.000 Euro)

Bei einem (Ehe)Paar mit zwei Kindern sind es 3200 Euro (2.400 Euro + 400 Euro + 400 Euro).

Achtung: Die Antragsfrist endet am 30. April 2023

Jeder dritte Haushalt profitiert

Insgesamt stehen für den „Kärnten Bonus Plus 2023“ 42 Millionen Euro zur Verfügung. „Rund 70.000 Kärntner Haushalte, also jeder dritte Haushalt in Kärnten, wird vom 600-Euro-Bonus profitieren. Das zeigt, wie tief und treffsicher wir mit unserer Hilfe in unsere Bevölkerung gehen. Die Treffsicherheit unserer Maßnahmen wurde uns auch in einer Studie des Joanneum Research bestätigt“, so der Landeshauptmann und die Sozialreferentin. „Wir tun in Kärnten alles, um den Menschen zu helfen. Das ist wichtig und richtig, und uns ein Herzensanliegen – niemand soll, darf und wird in Kärnten allein gelassen.“