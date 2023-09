Vollbremsung eines Busses 82-Jähriger ver­letzt: Auto­fahrer fuhr einfach weiter Klagenfurt - Um einen Unfall zu verhindern, musste ein Busfahrer heute eine Vollbremsung durchführen, weil ein Autofahrer einfach den Vorrang nahm. Durch die Vollbremsung wurde ein 82-jähriger Fahrgast verletzt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (122 Wörter) SYMBOLFOTO © Bettina Nikolic

Ein unachtsamer Autofahrer verursachte heute Vormittag gegen 9.35 Uhr einen Verkehrsunfall in der Klagenfurter Innenstadt. Der 46-jährige Busfahrer wollte in die Kreuzung Neuen Platz und Paradeisergasse einfahren, als plötzlich der Autofahrer den Vorrang nahm und auch in die Kreuzung einfuhr. Um einen Zusammenprall zu verhindern, machte der Busfahrer eine Vollbremsung.

82-Jähriger verletzt

Dadurch wurde ein unmittelbar hinter dem Buslenker sitzender 82-jähriger Fahrgast aus Klagenfurt nach vorne geschleudert und prallte daraufhin mit dem Kopf gegen die Verglasung. In weiterer Folge stürzte der 82-Jährige von seinem Sitzplatz in den Mittelgang, wobei er eine Verletzung am Kopf erlitt. Der 82-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Autolenker fuhr, ohne anzuhalten, in der Paradeisergasse in östlicher Fahrtrichtung weiter.