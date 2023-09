Heute Nachmittag 63-Jähriger schnitt sich mit Motorsäge in Fuß Wolfsberg - Ein 63-Jähriger schnitt sich heute Nachmittag mit einer Motorsäge in den linken Fuß. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (67 Wörter) © Peter Umlauft

Am 14. März gegen 14.30 Uhr verletzte sich ein 63-jähriger Mann aus Wolfsberg im Zuge von Holzarbeiten. Der 63-Jährige schnitt sich, trotz Schnittschutzhose, mit der Motorsäge in den linken Fuß. Daraufhin verständigte er seinen in der Nähe befindlichen Sohn, welcher die Rettungskette in Gang setzte. Der Verletzte wurde, nach Erstversorgung durch die Notärztin vor Ort, vom Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.