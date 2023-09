Gerade eben Weitere Bomben­drohung in Spittal: Schüler werden evakuiert Spittal an der Drau - "Hier wird heute eine Bombe gezündet", diese Botschaft fand ein Schüler auf der Toilette. Es handelt sich bereits um die vierte Bombendrohung in Kärnten innerhalb eines kurzen Zeitraums. Nun ist die Fachberufsschule Spittal betroffen. Die Schüler werden gerade evakuiert. Die Cobra ist bereits eingetroffen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (108 Wörter) Eilmeldung SYMBOLFOTO © klagenfurt_elite Artikel zum Thema Nächste Bombendrohung: Slowenisches Gymnasium wird evakuiertBomben­drohung an Klagenfurter Schule: Campus evakuiertBomben­drohung: St. Veiter Schule musste evakuiert werden

Aktuell wird eine Berufsschule in Spittal wegen einer weiteren Bombendrohung evakuiert. Die Drohung “Hier wird heute eine Bombe gezündet” soll auf der Wand der Schultoilette entdeckt worden sein. Polizeisprecherin Dullnig bestätigt gegenüber 5 Minuten, dass rund 200 Personen gerade aus dem Schulgebaude gebracht werden. Die Cobra soll bereits eingetroffen sein. Das Gebäude wird durchsucht. Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt.

Es handelt sich um die vierte Bombendrohung in Kärnten innerhalb eines kurzen Zeitraums. In den vergangenen Tagen und Wochen kam es bereits zu Bombendrohungen in Schulen in St. Veit und Klagenfurt, 5 Minuten berichtete. Jedes Mal mussten zahlreiche Einsatzkräfte ausrücken.