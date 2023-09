In der Nähe des Minimundus Auto in Vollbrand: Feuerwehr eilte in den Westen Klagenfurts Klagenfurt - Im Westen Klagenfurts, in der Nähe des Minimundus, stand heute Nachmittag ein Auto in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr eilte zum Einsatz. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (68 Wörter) © klagenfurt_elite

Mit Sirenen und Blaulicht ist die Berufsfeuerwehr heute in den Westen von Klagenfurt ausgerückt. Dort stand in der Nähe des Minimundus ein Auto in Vollbrand, wie ein Sprecher der Florianis gegenüber 5 Minuten berichtet. Aus welchem Grund das Feuer ausgebrochen ist, kann aktuell noch nicht gesagt werden. Der Einsatz konnte jedenfalls schon nach kurzem wieder beendet werden. Personen sind bei dem Vorfall keine zu Schaden gekommen.