Auf der Völkermarkter Straße stadtauswärts Zwei Verletzte: Vier Autos an Auffahr­unfall in Klagenfurt beteiligt Klagenfurt - In Klagenfurt ist es heute Nachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen. Gleich vier Fahrzeuge waren daran beteiligt, zwei Personen wurden verletzt. von Phillip Plattner

Heute Nachmittag war ein 34-jähriger Mann in Klagenfurt auf der Völkermarkter Straße in Klagenfurt gerade stadtauswärts unterwegs, als er an der Kreuzung mit der St. Jakober Straße drei anhaltende Autos übersah. Er fuhr dem letzten von hinten auf, woraufhin dieses auch mit den anderen beiden Fahrzeugen kollidierte. Zwei Beifahrerinnen, 19 und 26 Jahre alt, wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden mit der Rettung ins Klinikum gebracht bzw. begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung, wie die Polizei mitteilt. Die Lenker blieben allesamt unverletzt.