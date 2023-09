Ende der Weltcup-Saison Wirklich spitze: Kärntner Snowboard-Asse siegen im finalen Teambewerb Kärnten - Die beiden Kärntner Snowboard-Asse beendeten heute die Weltcupsaison mit einem Mixed-Sieg im Parallelslalom. Sie konnten sich im Finale gegen das italienische Duo durchsetzen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (67 Wörter) © LPD Kärnten/Hannes Krainz

Ein besseres Wochenende könnte es für den Kärntner Fabian Obmann kaum geben. Am Samstag der Gesamtweltcup-Sieg, wir haben berichtet, und am Sonntag der Sieg gemeinsam mit Sabine Schöffmann im Parallel-Teambewerb zum Abschluss der Snowboard-Weltcupsaison in Berchtesgaden. Die beiden Snowboard-Asse konnten sich im Finale gegen das italienische Duo durchsetzen. Für Schöffmann ist dies der insgesamt vierte Mixed-Sieg, für Obmann der erste.