Probleme vor allem im ländlichen Bereich

Horror-Szenario und keine Apotheke weit und breit: "Das muss aufhören"

Kärnten - „Stellen Sie sich vor, Sie wohnen in einer entlegenen Gegend. Ihr fieberndes Kind braucht am Wochenende dringend ein Medikament. Der Bereitschaftsdienst-Arzt ist wohl rasch zur Stelle, aber er darf Ihnen, sofern er keine Hausapotheke besitzt, das benötigte Mittel nicht ausfolgen. Der Elternteil muss mitten in der Nacht zur nächsten, oft 30 km und mehr entfernten dienstbereiten Apotheke fahren und damit unnötige Wege und unnötige Zeit in Anspruch nehmen. Oder was macht ein Pensionist ohne Auto, wenn er schnell eine Arznei benötigt?"

von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (340 Wörter)