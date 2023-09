Hohe Strafen drohen

Nach zwölf Bomben­drohungen: Drei Mädchen gestehen

Kärnten - Insgesamt zwölf Bombendrohungen gab es letzte Woche an verschiedenen Kärntner Schulen. In St. Veit, Klagenfurt, Villach und Spittal. Am Freitag war sogar die Arbeiterkammer in Klagenfurt geräumt worden. Nun sollen drei Täterinnen ausgeforscht worden sein.

von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (58 Wörter)