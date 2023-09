Gut zu wissen Neue Nummer für Väter- und Männer­notruf in Kärnten Kärnten - Der Väter- und Männernotruf des Vereins "Väter für Recht - Gemeinsam für unsere Kinder" hat nun eine neue Rufnummer. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (68 Wörter) © Jonas Leupe/Unsplash

“Aufgrund vermehrter technischer Probleme mit unserer alten Hotline-Nummer haben wir uns nun dazu entschlossen eine neue Rufnummer zu installieren, so kann jetzt auch zwischen dem Beraterteam hin und hergeschaltet werden”, so Landesobmann Clemens Costisella. Jetzt ist garantiert, dass in der Zeit zwischen Montag und Freitag, jeweils in der Zeit von 10 und 22 Uhr unter der Rufnummer 06603105636 eine Kontaktperson bereitsteht, um Erstinformationen zu geben, Termine zu vereinbaren und zu vermitteln.