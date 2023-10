Evakuierung eingeleitet

Wieder Bomben­drohung an Klagenfurter Schule gefunden

Klagenfurt - Kein Tag vergeht, an dem es nicht eine neue Bombendrohung an einer Kärntner Schule gibt. Auch am heutigen Dienstag, dem 21. März 2023, musste der Klagenfurter Bildungscampus mit Kindergarten, Schulen, BAFEP und PHK aufgrund dessen evakuiert werden.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (93 Wörter)