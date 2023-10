Keine Fahrkarte nötig Kostenlos den Bus der Zukunft testen: Emissions­freier E-Bus in Kärnten unterwegs Kärnten - Im Testzeitraum vom 21. bis 24. März ist ein E-Bus in Südkärnten unterwegs. Das Verkehrsunternehmen Kärnten Bus GmbH und das Busunternehmen Juwan werden den Gastbus bis Freitag umfangreich testen. Auch du kannst den E-Bus gratis ausprobieren! von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (167 Wörter) Werbung Aktuell ist der E-Bus „Ikarus“ zu Gast im Rosental und kann kostenlos getestet werden. © madlin-peko

Entdecke den Bus der Zukunft: Der nahezu geräuschlose und emissionsfreie Bus der Firma Trasco wird auf verschiedenen Linien in der Region eingesetzt und von Kärnten Bus GmbH und Juwan ausgiebig getestet. Auch du kannst diesen kostenlos ausprobieren!

Erste Ausfahrt: Mirko Gavric (Kärnten Bus), Bürgermeister Ferlach Ingo Appe, Martin und Franz Juwan © Madlin-peko

Kostenlos, emissionsfrei und leise

Der E-Bus der Firma Trasco wird während der Testphase im Rosental auf allen möglichen Linien zum Einsatz kommen. Für SchülerInnen, PendlerInnen und Wandersleute: Nach Zell Pfarre, Abtei/Gallizien und ins Bodental: Auf Herz und Niere wird der E-Bus die nächsten Tage getestet. Wer den E-Bus testen möchte, braucht auch keine Fahrkarte, denn die Mitnahme ist kostenlos. Im Einsatz ist der Bus, der nahezu geräuschlos und emissionsfrei unterwegs ist, auf den Linien 5332, 5334 und 5336.

E-Bus startet Testbetrieb

Am Dienstagvormittag wurde der Bus der deutschen Firma Trasco feierlich in Empfang und gleich unter die Lupe genommen. Nach der ersten Testfahrt ging es für den Gastbus gleich weiter in den Linienverkehr, wo er bis Freitag umfangreich zum Einsatz kommen wird.