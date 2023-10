Geschwindigkeitsübertretung Motorrad­fahrer raste mit 97 km/h durch das Ortsgebiet Krumpendorf - 47 km/h zu schnell war ein Motorradlenker am Dienstagnachmittag im Ortsgebiet von Krumpendorf unterwegs. Dort führten die Beamten gerade Lasermessungen durch. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (59 Wörter) SYMBOLFOTO © Bettina Nikolic

Am Dienstagnachmittag, dem 21. März 2023, wurden von den Beamten Lasermessungen im Ortsgebiet von Krumpendorf durchgeführt. Im Zuge dessen sauste ein 40-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Feldkirchen mit 97 km/h an den Polizisten vorbei. Bei der darauffolgenden Anhaltung gab der Mann an, dass er sich von den optimalen Fahrverhältnissen verleiten ließ. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt angezeigt.