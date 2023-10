Unfall nahe Arnoldstein Drogen-Lenker landete mit Auto im Wald: "Der Führerschein ist weg" Arnoldstein - Ein jähes Ende nahm am Mittwochmittag ein Verkehrsunfall nahe Arnoldstein. Zwar wurden sowohl der Lenker als auch dessen Beifahrer nur leicht verletzt, seinen Führerschein ist der 36-jährige Klagenfurter aber dennoch los. Wie nun bekannt wurde, stand der Mann unter Suchtmitteleinfluss. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (140 Wörter) © FF Arnoldstein Artikel zum Thema Unfall auf der Kärntner Straße: Lenker landete mit Auto im Wald

Wie berichtet, kam am Mittwochmittag ein 36-jähriger Klagenfurter mit seinem Auto von der B83 Kärntner Straße ab. In einem Kreuzungsbereich nahe Arnoldstein wurde der Wagen über einen Erdwall geschleudert und landete in einem angrenzenden Waldstück. Die Polizei, der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr Arnoldstein rückten zum Einsatz aus und konnten rasch Entwarnung geben: Sowohl der Lenker als auch dessen 33-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt und mit der Rettung in das LKH Villach gebracht.

Lenker stand unter Drogeneinfluss

Jedoch stellte sich heraus, dass der Lenker unter Suchtmitteleinfluss stand. “Der Führerschein wurde dem Mann vorläufig abgenommen, er wird angezeigt”, erklären die Polizeibeamten. Das Auto wurde in der Zwischenzeit von den Feuerwehrleuten mittels Kranwagen aus dem Bachbett geborgen. Der Verkehr der B83 musste kurzzeitig über Thörl/Maglern umgeleitet werden.