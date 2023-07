Warnung für Facebook-Nutzer "Emilia (5) vermisst": Achtung! Betrüger täuschen Kindes­entführung vor Kärnten - Meldungen einer vermeintlichen Kindesentführung sorgen in den Sozialen Medien derzeit für Aufsehen. Ein 5-jähriges Mädchen namens Emilia soll angeblich vermisst werden. Doch hier ist Vorsicht geboten - es handelt sich um eine dreiste Betrugsmasche. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (241 Wörter) © Screenshot/Facebook

“Klagenfurt am Wörthersee: Die 5-jährige Emilia wurde im Stadtzentrum entführt. Kennen Sie diesen Mann?” – Vermeintliche Artikel mit solchen Schlagzeilen werden aktuell wieder vermehrt auf Facebook geteilt. Auffallend dabei ist, dass der angebliche “Tatort” und Name des Kindes sich ständig ändert. So kursieren derzeit zum Beispiel auch identische Meldungen von vermeintlichen Kindesentführungen in Wolfsberg oder Bad St. Leonhard im Lavanttal – aber auch in anderen österreichischen und sogar internationalen Städten. Internetnutzer sollten hier vorsichtig sein, denn es handelt sich um eine Betrugsmasche.

© Screenshot/Facebook vom 5. April 2023

Achtung: Vermeintliche Kindesentführung ist ein Betrugsversuch

Die Kindesentführung scheint nämlich frei erfunden zu sein. Dies bestätigt auch die Polizei auf Nachfrage von 5 Minuten, laut der es aktuell keine Fälle dieser Art in Kärnten gibt. Durch solche Meldungen versuchen Betrüger die Aufmerksamkeit von potentiellen Opfern zu bekommen – es wird zum Klicken und Teilen des Artikels aufgefordert. Wer sich jedoch wirklich zum Klicken verleiten lässt, in der Hoffnung bei der Suche nach einem vermissten Kind helfen zu können, kommt nicht zum versprochenen Beitrag sondern wird auf eine externe Seite weitergeleitet, die Facebook zum verwechseln ähnlich sieht. Für Nutzer sieht es so aus, als müsste man sich erneut bei seinem Facebook-Account anmelden, um den Artikel lesen zu können. Dies sollte man jedoch auf keinen Fall tun! Es handelt sich um einen Versuch, an persönliche Daten von Internetnutzern zu kommen – sogenanntes “Phishing”.