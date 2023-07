European Young Innovators Festival Junge Unternehmer beim Festival für "social impact" in Graz Graz - Von 26. bis 28. April lädt der WSA (World Summit Awards) nicht nur europäische Unternehmer, Studierende und Experten, sondern auch junge internationale Gründer, sowie die lokale, steirische Startup-Szene zum European Young Innovators Festivals nach Graz. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (302 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Es geht um nichts weniger als die Klimakrise, politischen und medialen Wandel, Inflation und einen Krieg in Europa, dessen Auswirkungen noch nicht abzusehen sind. Das European Young Innovators Festival als Plattform für Wissensaustausch und Lernen für junge Unternehmer, Studierende, Unternehmen und Behörden aus ganz Europa stellt sich diesen Krisen und zeigt in Innovation, Solidarität und europäischer Zusammenarbeit wirksame Wege zur Bekämpfung. Graz ist als Stadt der Menschenrechte, des Designs und der Kultur für dieses Festival der geeingnete Gastgeber.

Drei Tage rund um digitale Lösungen

Mittwoch, 26. April ist Auftakt- und Ankunftstag für die internationalen Delegierten. Nach einem Get-together auf der Murinsel empfängt die Stadt Graz die europäische WSA-Gemeinschaft im Rathaus zu einem Willkommensempfang

und den Lightning Talks – ein perfekter Rahmen zum Kennenlernen der Stadt Graz, der European Young Innovators 2022 und einen ersten Austausch zwischen den Festivalgästen. Donnerstag, 27. April befasst sich mit den akuten Krisen, die es durch die Gesellschaft zu meistern gilt, wobei der Schwerpunkt auf europäischen Perspektiven liegt. Alle Sessions finden in der Seifenfabrik statt.

Vorträge, Diskussionen und Perspektiven

Vormittags führen Vorträge, Diskussionen und Perspektiven zu europäischen Werten und Solidarität, Klimawandel und zweckorientiertem Unternehmertum, in die Thematik, während sich der Nachmittag auf mögliche Lösungen für diese

Herausforderungen fokussiert. 38 junge Digital Impact Entrepreneurs aus Graz, Europa, Asien und Afrika präsentieren ihre konkreten lokalen Lösungen in vier Themenpfaden.

Graz als Hotspot

„Mit acht Universitäten im Stadtgebiet bietet Graz eine enorme Bandbreite an Bildungsmöglichkeiten. Die enge Zusammenarbeit von Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur macht Graz zu einer internationalen Drehscheibe und

einem Hotspot für Studierende, Innovatoren und Kreative aus aller Welt. Mit 300.000 Einwohnern und 60.000 Studierenden ist Graz der zweitgrößte Universitätsstandort in Österreich”, so Elke Kahr (KPÖ), Bürgermeisterin der Stadt Graz.