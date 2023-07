Verkehrsblockade mit Folgen Arzt kam wegen Klima-Kleber zu spät: OPs mussten ver­schoben werden Graz - Diese Verkehrsblockade der "Klima-Kleber" brachte so einige Folgen mit sich: Ein Grazer Chirurg kam wegen der Protestaktion zu spät in die Klinik. Die Konsequenz: Alle Operationen mussten verschoben werden. Einige Patienten lagen sogar schon am OP-Tisch. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (192 Wörter) Social Media © 5min.at

Großes Entsetzen zeigt sich derzeit in den Sozialen Medien wegen der “Klima-Kleber”. Mit den Protestaktionen sorgten die Klimaaktivisten der “Letzten Generation” österreichweit immer wieder für Chaos im Frühverkehr. Dieses Bild zeigte sich zuletzt auch in Graz, wo die Aktivisten fast eine ganze Arbeitswoche lang täglich protestierten – ganz zum Unmut vieler Autofahrer und Passanten.

OPs mussten verschoben werden

Durch die Protestaktionen kamen einige verspätet zur Arbeit. So auch der Grazer Chirurg Peter Panzenböck. Sein “Zuspätkommen” brachte allerdings einige Folgen mit sich. “Liebe Klimakleber heute mussten wir Patienten, die schon am OP-Tisch lagen, wieder zurück ins Bett legen, da ich verspätet in die Klinik kam”, macht der Grazer Chirurg auf Facebook seinem Ärger Luft. Sämtlicher seiner Operationen mussten wegen des Verkehrschaos verschoben werden. Da ist der Zorn bei Arzt und Patienten durchaus verständlich. Viele weitere Facebook-User zeigten sich in den Kommentaren ebenso empört über die Klimaproteste. “Gut, dass sie noch nicht in Narkose waren”, schreibt der Chirug abschließend in seinem Posting.