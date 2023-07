Feuerwehr im Einsatz 70 Meter lange Ölspur nach Verkehrs­unfall auf der A2 A2 Südautobahn - Samstagnachmittag kam es - wie berichtet - zu einem Verkehrsunfall auf der A2 Südautobahn. Nun wurden erste Details bekannt. Aus bisher unbekannter Ursache ist ein Transporter von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Verkehrsleitpfosten sowie ein Geschwindigkeitsschild touchiert. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (182 Wörter) © FF St. Georgen am Sandhof Artikel zum Thema Unfall auf der A2: Feuer­wehren rückten zum Einsatz aus

Wie berichtet, rückten die Freiwilligen Feuerwehren Haidach und St. Georgen am Sandhof sowie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf die A2 Südautobahn aus. Aus bisher unbekannter Ursache ist ein Transporter entlang der Freistrecke Atschalas von der Fahrbahn abgekommen und touchierte einen Verkehrsleitpfosten sowie ein Geschwindigkeitsschild. “Dadurch wurde das Fahrzeug stark beschädigt, sodass auch Betriebsmittel ausliefen”, heißt es seitens der Einsatzkräfte.

Feuerwehr, Polizei und Rettung rückten zum Einsatz aus. © FF St. Georgen am Sandhof

70 Meter lange Ölspur

Die Fahrzeuginsassen wurden durch das Rote Kreuz erstversorgt und in weiterer Folge zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Währenddessen kümmerten sich die Florianis um die ausgelaufenen Betriebsmittel. “Diese wurden weitestgehend aufgefangen, jedoch liefen zuvor bereits ein paar Liter in einen genau darunter liegenden Schacht”, berichten die Feuerwehrleute. Zudem hat der Transporter auch eine über 70 Meter lange Ölspur im Gras gezogen. “Aufgrund dessen wurde der Landeschemiker an die Einsatzstelle beordert, um die Situation der Umweltverschmutzung einzuschätzen”, erklärt man seitens der Wehren. Im Nachhinein wurde die Fahrbahn gereinigt und die erste Fahrspur für den Verkehr freigegeben. Nach rund zweieinhalb Stunden konnte Einsatzbereitschaft im Rüsthaus wieder hergestellt werden.