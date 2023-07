Aufgepasst

Action warnt vor diesem Fake-Gewinn­spiel

Kärnten - "Wir vom Action-Team schicken jedem, der auf unserer Seite 'Glückwunsch' schreibt, eine besondere Geschenktüte. Viel Glück!" - So oder so ähnlich beginnen die Postings, welche aktuell zu Hauf in den sozialen Medien zu finden sind. Doch der Konzern warnt: "Diese Seiten werden von Betrügern betrieben!"

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (130 Wörter)