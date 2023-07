Auch Termin in Klagenfurt betroffen "Unvorher­gesehene Umstände": Capital Bra-Konzerte abgesagt Klagenfurt - Die geplanten Capital Bra-Konzerte in Klagenfurt, Graz und Linz werden abgesagt. Als Begründung werden "unvorhergesehene Umstände" genannt. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (138 Wörter) © Pressefoto/Leutgeb Entertainment GmbH

Fans des Deutsch-Rappers müssen jetzt ganz stark sein. Seine für heuer geplanten Konzerte in Linz am 21. Mai, Graz am 2. Juni und Klagenfurt 3. Juni werden nun doch nicht stattfinden. “Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass die CAPITAL BRA Tour aufgrund unvorhergesehener Umstände abgesagt werden musste”, teilt die Leutgeb Entertainment Group mit, welche Veranstalter für die Konzerttermine in Österreich gewesen wäre.

Rückerstattung für Tickets

Wer bereits ein Ticket erworben hat, kann dies direkt bei der Global Event & Entertainment GmbH zurückgeben. “Wir bitten Sie dazu das Rückerstattungsformular auf unserer Homepage auszudrucken und uns dieses ausgefüllt und unterschrieben mit den Originaltickets/[email protected] Tickets sowie der Ticketrechnung per Post zukommen zu lassen”, so das Unternehmen. Die Adresse: Global Event & Entertainment GmbH, Zentrales Verwaltungsbüro, Thalerhofstrasse 85, AT-8141 Premstätten.