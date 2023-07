Hotlines funktionieren weiterhin Cyber­angriff: "Anton Paar" geriet ins Visier von Hackern Graz - Das Grazer Technologieunternehmen "Anton Paar" wurde Opfer eines Hacker-Angriffes. Man arbeite bereits auf Hochdruck an der Problemlösung. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (63 Wörter) © Gorodenkoff/ #164586729/ stock.adobe.com

Das Unternehmen “Anton Paar Group AG” mit Sitz in Graz wurde am heutigen Donnerstag, dem 20. April, Opfer eines Cyberangriffes. “Wir untersuchen das Problem mit dem Ziel, die Angelegenheit so schnell wie möglich zu lösen”, heißt es auf der Webseite des Unternehmens. Die Hotlines jeder Ländervertretung der Anton Paar Gruppe funktionieren weiterhin. Wie lange die Behebung dauern wird, ist unklar.