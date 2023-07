Verkehrsunfall Beim Rückwärts­fahren: Pensionistin (79) von Auto erfasst Rangersdorf - Heute ereignete sich in der Gemeinde Rangersdorf ein Verkehrsunfall, bei dem eine 43-jährige Zustellerin mit ihrem Wagen eine 79-jährige Pensionistin erfasste. Die Lenkerin leistete sofort Erste Hilfe. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (74 Wörter) © ÖRK / Rotes Kreuz Steiermark / Christoph Graif

Beim Rückwärtsfahren mit dem Auto erfasste am heute um 12.50 Uhr eine 43-jährige Zustellerin in der Gemeinde Rangersdorf in Spittal an der Drau, eine 79-jährige Pensionistin, als diese zur selben Zeit die Gemeindestraße in Lainach überqueren wollte und stieß sie zu Boden. Nach sofortiger Vollbremsung und Erstversorgung durch die Unfalllenkerin, wurde die Verunfallte mit Verletzungen unbestimmten Grades ins BKH Lienz eingeliefert. Ein mit beiden Beteiligten durchgeführter Alkomatentest verlief negativ.